Magazínom chceme zmeniť pohľad ľudí na granty a zjednodušiť život im, aj Slovensku

Čo si pomyslíte, keď sa povie slovo grant? Možno si myslíte, že sa vás to netýka. Možno máte na granty svoj názor. Možno ste sa o granty doteraz veľmi nezaujímali. A možno vám napadne neprehľadnosť a zložitosť.

Založili sme magazín a podcast o grantoch, pretože chceme granty ľuďom priblížiť, podávať im informácie zrozumiteľne a prehľadne. Nie sme konzultanti, ktorí si hľadajú zákazky, takže náš názor nie je ovplyvňovaný a neživíme v tomto projekte skrytý zmysel. Momentálne sme od toho ešte ďaleko, ale našou snahou je, aby ste na stránke grantup.sk našli všetko na jednom mieste. Myslíme si, že granty sú vhodné pre každého. Budeme radi, ak vás možno práve tento článok namotivuje na cestu záujmu o granty. Pretože stačí investovať málo, ale môžete získať veľa.

Granty? Jasné, eurofondy. Ďakujem, ale nie.

Tak to je podobná situácia, ako keď Američanovi poviete, že ste zo Slovenska, a on odpovie dobre známu frázu „Of course, Ljubljana„. Takáto odpoveď sa tiež zakladá na nedostatočných údajoch. Všetci máme negatívnu skúsenosť spojenú s eurofondami. Neodporúčam ale hádzať všetky granty do jedného vreca, pretože si tak zatvárame dvere pred neobmedzenými príležitosťami.

Strata energie, peňazí, papiera, času, nízka úroveň transparentnosti. Pravdepodobne to väčšina z nás pozná. A kto nemá priamu skúsenosť, tak už o tom istotne počul.

Nevyhnutný krok je zbúrať mýtus, že všetky granty sú ako eurofondy

Vypočuli sme si už veľa príbehov od podnikateľov, ktorí po svojej skúsenosti už nemajú záujem plytvať energiou pre žiadanie príspevkov z eurofondov. Nedávno som hovoril s podnikateľom, ktorý vložil do žiadosti o príspevok vo výške 200 tisíc eur svoju energiu, 10 tisíc eur pre spracovateľskú agentúru a súvisiace výdavky a všetko, čoho sa dočkal, boli 2 roky schvaľovania.

Naša vlastná skúsenosť je taká, že po tom, čo sa nám na univerzite podarilo získať nekonkretizované 2 projekty z eurofondov, čomu samozrejme predchádzalo množstvo byrokracie, tak dokonca po samotnom podpise zmluvy, bola výzva zrušená a projekty v hodnote cez 2 milióny eur odišli, slušne povedané, do stratena.

Nehovoriac o tonách papiera, ktoré musíte do agentúry zasielať. Prečo vlastne? Skutočne som na ten dôvod do dnešného dňa neprišiel. Zahraničné granty požiadate, zrealizujete aj nareportujete bez potreby jediného hárka papiera. Doslova.

Ak by to nebolo tragické, tak prinajmenšom to môžeme nazvať komédiou. Toto by sa naozaj nemalo stávať. Absolútne sa nečudujem, že človek si po takejto skúsenosti utvorí názor a uzavrie dvere pred ďalšími príležitosťami.

Týmto však nechcem naznačiť, že eurofondy sú zlé. Ide o skvelý nástroj, ktorý pomáha zveľaďovať našu krajinu. Je však potrebné efektívne ich riadiť. Čo sa u nás zatiaľ, bohužiaľ nedeje. Preto treba hľadať efektívnejšie cesty čerpania grantov.

Krátko o tejto téme sme diskutovali aj v Podcast 07 | Ivan Filus: Slovenské firmy musíme najprv „odkliať“ od predsudkov z eurofondov

Náš magazín ponúka alternatívu

Čo je dôležité povedať, ponúkame alternatívu oproti negatívne vnímaným eurofondom. Aj my na univerzite sme pochopili, že efektívnejšie je čerpať zo zahraničných grantových schém. Preto už 80 % našej projektovej aktivity spočíva práve v zdrojoch z týchto schém.

Môžeme si tak porovnať obe alternatívy a pochopiť benefity plynúce z grantových schém akými sú Horizon Europe, Interreg, Nórske fondy, projekty pod EIT a podobne. Hovoríme najmä o úspore času, šetrení svojich nervov z byrokratickej komunikácie s vyhlasovateľom výzvy či o spomínanej úspore papiera. Môžete sa spoľahnúť, že čo sa vo výzve píše a v zmluve dohodne, tak to platí. Pre človeka, ktorý má skúsenosť výhradne s grantmi na národnej úrovni Slovenska, sú to veci nevídané.

Samozrejme, na našom webe nájdete aj domáce schémy pretože veríme, že situácia v tejto oblasti sa zlepšuje. V mnohých prípadoch aj tieto príležitosti môžu pomôcť množstvu ľudí, neziskoviek, škôl alebo podnikov. Jedným dychom však dodávam a opakujem – existuje tu alternatíva v podobe zahraničných grantov.

Peniaze rastú na stromoch, stačí sa pre nich natiahnuť

Veľmi rád používam prirovnanie, ktoré stavia granty do podoby peňazí, ktoré rastú na strome. V ňom hovorím, že existuje niekoľko typov ľudí.

Niektorí si peniaze na strome nevšimnú, a tak idú ďalej. Ide o ľudí, ktorí by mohli z grantov benefitovať, ale nerobia to.

Potom je tu skupina ľudí, ktorým sa na ten strom natiahnuť nechce, hoci si ho všimli, a tak nič nezískajú. To sú ľudia, ktorí evidujú granty, ale nechcú sa do nich zapájať z rôznych dôvodov. Môžu im pripadať zložité, nezrozumiteľné a podobne.

Niektorí nevedia, kde sa majú pre tie peniaze natiahnuť, alebo na akých stromoch majú hľadať. Stačí sa opýtať niekoho, komu sa to už podarilo. To sú ľudia, ktorí chcú čerpať z grantov, trochu sa s problematikou zoznámili, ale ešte to nerobili. Takíto ľudia majú chuť a väčšinou sa im v grantoch raz podarí uspieť. Niektorí neuspejú na prvý pokus (neschvália im žiadosť), musia zistiť, kde urobili chybu a skúsiť to ešte raz. Keď to však vyskúšajú viackrát, podarí sa im to.

Niektoré stromy sú vyššie a aj odmena je väčšia. V takom prípade musíte poprosiť „parťáka„, aby vám poskytol „podperu„, ako je to napríklad v prípade projektov Horizon, kde potrebujete partnerov do konzorcia.

No a potom sú samozrejme takí, ktorí úrodu z tých stromov oberajú pravidelne. Práve do tejto fázy by chcel grantUP dostať všetkých, alebo aspoň väčšinu svojich užívateľov.

Ak nie ste v situácii, že peniaze potrebujete ihneď, ale môžete chvíľu počkať, potom sú granty podľa môjho názoru najvýhodnejším spôsobom financovania. Neplatíte z nich úroky. Jednotlivé granty majú rôzne podmienky, no vo všeobecnosti ich nemusíte vracať. A to sa predsa oplatí.

Granty sú aj pre tých, ktorí to doteraz netušili

Prečo si myslíme, že granty sú pre všetkých? Pretože je veľmi ťažké predstaviť si oblasť a odvetvie, kde granty neposkytujú podporu. Také oblasti síce určite existujú, ale nie je ich veľa.

Ak ste študent a túžite sa dostať do Španielska, Japonska alebo do trebárs do Indie, granty vám v tom pomôžu. Ak si chcete rozbehnúť vlastné podnikanie a potrebujete v začiatkoch podporu – granty vám v tom pomôžu. Ste učiteľ a trápia vás medzery v súčasnom systéme výučby? Chcete to aspoň troškou alebo aspoň lokálne zmeniť? Granty Vám pomôžu.

Riadite neziskovú organizáciu, ktorá zlepšuje spoločenské témy ako je vzdelanie, pomoc chorým alebo osveta nejakej dôležitej témy? Takisto. Granty Vám v tomto vedia pomôcť. Ste farmár a chcete zaviesť inovatívnu technológiu v agropriemysle? Nebodaj chcete riešiť témy ohľadom klimatických zmien alebo obnoviteľných zdrojov? Mohli by sme takto pokračovať naozaj veľmi dlho.

Julo a Tomáš | Zakladatelia grantUP magazínu

Magazín grantUP sme zakladali s víziou, že granty by mali byť dostupné pre všetkých. Existujú rôzne dôvody, prečo tomu tak nie je. Do istej miery za to môže spôsob podávania informácií o grantoch na rôznych agentúrnych stránkach poskytovateľov grantov. Pôsobia príliš „suchopádne“ a „skostnatene.“

Prísne pravidlá napísané jazykom, ktorému často rozumie hádam iba právnik, sa vás snažia presvedčiť, že táto výzva je skvelou príležitosťou zvýšiť inovačný potenciál vášho podnikania či výskumu a teda aj príležitosťou prispieť k inovačnej schopnosti krajiny. V neposlednom rade sa informácie ani len nedostanú k svojmu cieľovému publiku.

Dokonca aj naša skúsenosť ľudí znalých problematiky grantov je taká, že sa často nevieme preklikať na relevantné informácie. Miestami to vyzerá, ako by bol niekto motivovaný, čo najviac znemožniť prístup k podmienkam a zneniu výzvy. Takýto proces potom pochopiteľne zaberá množstvo času a odrádza záujemcov.

Ako môžeme grantmi pomôcť Slovensku?

Každá grantová výzva má svoj účel, cieľ. Tieto ciele väčšinou podnecujú výskumnú činnosť a prebúdzajú inovačný potenciál. Slovensko sa pravidelne radí medzi miernych až podpriemerných inovátorov. Svedčí o tom rebríček Bloomberg ale aj každoročné hodnotenie Európskej komisie v tzv. Scoreboard. Tieto rebríčky hodnotia množstvo indikátorov, ktoré sa posilňujú práve prostredníctvom grantových výziev. Uvádzame niekoľko faktov, ktoré hovoria v náš neprospech:

Slovenská republika je na 26. mieste z 37 krajín EÚ

85% slovenských podnikateľov nepozná zahraničné grantové príležitosti

účasť našich subjektov v zahraničných grantoch je mizivá (napr. iba 2 projekty z ERC)

sme výrazne najslabší v rámci krajín V4 (iba 521 účastí v rámci H2020)

Väčšou mierou zapájania sa do výskumných, inovačných a komercializačných projektov zvýšime mieru úspešnosti a v konečnom dôsledku aj umiestnenie Slovenska v rámci inovačného indexu. Jedna stránka veci sú tabuľky, ale druhá stránka sú reálne a zmysluplné projekty, ktoré budú na Slovensku prinášať inovatívne technológie, postupy, produkty a služby.

Monitorujeme výzvy za vás

Aby to fanúšikovia grantov mali jednoduchšie, tak grantUP robí denný monitoring príležitostí. Výzvy, podujatia a témy, o ktorých si myslíme, že môžu byť prínosné, uverejňujeme na našom magazíne.

Nášho čitateľa tak ušetríme prvotnej tortúry s vyhľadávaním podstatných informácií na desiatkach, možno stovkách stránok. Výzvy uverejňujeme v jednotnej štruktúre, ktorá vystihuje najdôležitejšie informácie. Takto štruktúrované informácie potrebujete pri prvom kontakte poznať na to, aby ste vedeli zhodnotiť, či je výzva pre vás vhodná.

V našich článkoch o výzvach sa snažíme vždy zhrnúť princípy, ktoré spomíname tu: Tieto 4 veci si všímajte na každej výzve.

Všetko o grantoch na jednom mieste

Naznačili sme už, že informácie o grantoch sú pomerne zložité, komplikované a roztrúsené po rôznych webových stránkach. Našou snahou je aby sa grantUP stal synonymom slova grant. Človek bude vedieť, že ak chce nájsť pre seba vhodný grant, stačí mu jedna stránka. Tá naša. Úprimne povedané tam ešte nie sme. Ale smerujeme tam veľmi istým krokom. Pracujeme na zdokonaľovaní systému monitoringu a budovaní redakcie.

Pri tomto procese sa nezaobídeme bez pomoci našich užívateľov. Len spätná väzba od vás nám pomôže nastaviť web tak, aby vyhovoval potrebám väčšiny.

To môže urobiť každý zanechaním správy, či už na našom Facebooku alebo info@grantup.sk. Kapacitne ešte nie sme schopní pokryť také kvantum informácií, aby sme dennými aktualitami vyhoveli všetkým. Práve pre to robíme výber najdôležitejšieho a zasielame ho vo forme newslettra každú druhú nedeľu.

Kto nerád číta, každú stredu si môže vypočuť sumár najdôležitejších príležitostí v našom podcaste. Užívateľ si tak môže vybrať taký spôsob prijímania informácií o grantoch, ktorý mu najviac vyhovuje. Či už cestuje do práce, alebo si len tak počas víkendu „scrolluje“ informácie na svojom smartfóne.

Na čom je založený náš biznis model?

Ešte raz sa výrazne ohradzujem, že nie sme konzultačná firma a teda neposkytujeme poradenstvo v tejto oblasti. Našim poslaním je informovať, vzdelávať a zvyšovať povedomie populárnejšou formou, než sme na to boli zvyknutí v inak dosť nudnom odvetví grantov.

Ak však máte otázku týkajúcu sa grantov, vieme vám prostredníctvom spolupráce s našimi partnermi pomôcť odpoveďou v podcaste. Toto však nie je naša hlavná činnosť.

Náš biznis model je založený na inzercii a spolupráci s partnermi, ktorými sú konzultačné firmy a poskytovatelia grantov. Ďalším pilierom financovania tohto projektu je naša participácia v samotných projektoch, ktoré nám dávajú zmysel a prinášajú nám hodnotu.

Užívateľ alebo čitateľ, má tak naše služby bezplatne. Dôležité pre nás je, ak o našu stránku a podcast bude pretrvávajúci záujem. Vtedy budeme fungovať aj my.

Preto sme vďační za každého jedného fanúšika grantov, ktorý nás podporuje. Spoločne s vami dokážeme veľké veci. Granty vám pomôžu napĺňať vaše sny a vaše ciele. Robte to, čo chcete robiť alebo čo vás baví. GrantUP a granty vám v tom pomôžu.

Článok bol primárne publikovaný na webe grantup.sk